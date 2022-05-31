Татьяна Веденеева из-за санкций может лишиться квартир за границей России

“Потому что есть предпосылки, что могут у всех россиян отобрать. В шестом пункте европейских санкций, который они готовят, есть дополнение: всем российским гражданам будут запрещаться в Европе любые сделки с недвижимостью. Не только покупка, но и продажа, сдача в аренду”, — рассказала Веденеева в интервью на шоу “Звезды сошлись”.

Кроме того, как сообщила артистка, если в Европе у собственника есть задолженности по счетам, то ему не только могут сменить дверной замок, но имеют право продать такое жилье.

У звезды передачи “Спокойной ночи, малыши” в собственности — апартаменты в Риге и на Лазурном берегу, в которые она не наведывалась уже больше года. От латвийской и французской недвижимости 68-летняя звезда намеревается избавиться как можно скорее.