Cтатуя Христа-Искупителя в Бразилии была освещена ливанским флагом

В Рио-де-Жанейро знаменитая статуя Христа-Искупителя была освещена ливанским флагом в честь погибших при взрыве В Бейруте
BBCnews на своей странице в Инстаграме разместил информацию о том, что знаменитая статуя Христа- Искупителя в Рио- де- Жанейро, в Бразилии, была освещена ливанским флагом в честь погибших при взрыве в Бейруте. По всему миру прошли многочисленные траурные церемонии, многие страны скорбят вместе с Ливаном.
Посмотрите как выглядит статуя Христа-Искупителя сейчас:
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In the aftermath of the massive explosion that shook Beirut, a number of vigils and tributes have taken place around the world. In Rio de Janeiro, Brazil, the famous Christ the Redeemer statue was illuminated in the Lebanese flag to honour those who died in the blast. Tap the link in our bio for more on the reaction to the explosion in the city's port area. (Getty/EPA) #Beirut #Lebanon #Rio #Brazil #ChristTheRedeemer #Statue #bbcnews
Статуя Христа- Искупителя — статуя Иисуса Христа в стиле ар-деко, расположенная на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро. Является символом Рио-де-Жанейро и Бразилии в целом. В 2007 г. неофициально избрана одним из Новых семи чудес света.
Статуя находится на территории национального парка Тижука, на высоте 709 метров над уровнем моря.
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