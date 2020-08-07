07.08.2020, 17:16

Cтатуя Христа-Искупителя в Бразилии была освещена ливанским флагом

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Екатерина Цапакова
EST
Liibanon
LiibanonFoto: Ester Vaitmaa

В Рио-де-Жанейро знаменитая статуя Христа-Искупителя была освещена ливанским флагом в честь погибших при взрыве В Бейруте

BBCnews на своей странице в Инстаграме разместил информацию о том, что знаменитая статуя Христа- Искупителя в Рио- де- Жанейро, в Бразилии, была освещена ливанским флагом в честь погибших при взрыве в Бейруте. По всему миру прошли многочисленные траурные церемонии, многие страны скорбят вместе с Ливаном.

Посмотрите как выглядит статуя Христа-Искупителя сейчас:


Статуя Христа- Искупителя — статуя Иисуса Христа в стиле ар-деко, расположенная на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро. Является символом Рио-де-Жанейро и Бразилии в целом. В 2007 г. неофициально избрана одним из Новых семи чудес света.
Статуя находится на территории национального парка Тижука, на высоте 709 метров над уровнем моря.