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Погибла росийская блогерша-крановщица
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ТОП-5 знаков Зодиака с самой сильной интуицией
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Гость случайно убил невесту во время свадьбы
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Диетологи объяснили, почему детям (да и взрослым) не стоит обедать рядом с гаджетами
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Какие продукты нужно есть, чтобы нейтрализовать вредное влияние соли
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Она вам не Диман: на Таймыре спасли белую медведицу, заодно дав ей имя
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Кухонные лайфхаки, которые помогут контролировать вес
ВИДЕО | Иностранные фанаты на концерте Rammstein в Таллинне: некоторые собрались уже ночью, другие нашли себе ночлег в Рапла
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Длинный список: мужчина рассказывает об 11 качествах, которыми могла бы обладать женщина. „На всю Эстонию таких наберется 1000 человек!“
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За какие деньги можно купить билет на Rammstein за два дня до концерта? Считаем и удивляемся
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Читательница рассказала, какие мужчины ей точно не подходят: на улицах сейчас других и нет!
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Неожиданно! Огурцы помогают бороться с депрессией
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Одно простое действие: как за несколько секунд выяснить, здоровы ли сосуды
Озвучен увеличивающий риск алкоголизма фактор
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Невероятно! „Свидание“ и „Откровения одинокой“ - материалы портала Delfi, в комментариях к которым люди общаются уже почти 20 лет
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174 000 комментариев к двум текстам!
РОЗЫГРЫШ | „Бублик“ разыгрывает 4 билета на вечеринку MIF в Bastioni Aed!
Вечеринка состоится уже в эту пятницу 15 июля!
Зажрались: пингвины и выдры в японском зоопарке объявили голодовку из-за дешевой рыбы
Курятина грудкой встает на защиту человека от ранней смерти
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Инсайдеры: от Дмитрия Медведева ушла жена
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Интересные подробности о мишленовском ресторане
В мозге найден механизм, который заставляет нас терять волю в ответ на запах пищи
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Terviseamet: „Делать это не запрещено, но и не желательно"
Не только яйца: продукты, которые опасно греть в микроволновке
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