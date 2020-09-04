Крупнейший бордель в Европе обанкротился из-за коронавируса

“Это немыслимо, но во вторник я подал заявление о банкротстве в местный суд”, — рассказал управляющий публичного дома Армин Лобшайд.

Заведение, по его словам, израсходовало все свои финансовые резервы во время запрета на проституцию, введенного местными властями на период пандемии.

По данным газеты, в 11-этажном борделе трудились 120 проституток и еще порядка 60 человек персонала, в том числе массажисты и повара, что делало публичный дом одним из крупнейших в Европе.

Лобшайд заявил, что не прибегал бы к банкротству, если бы ему дали гарантию, что заведение может начать работать в следующем году. Вместе с этим он отметил, что, несмотря на запрет, путаны города продолжают оказывать секс-услуги, но подпольно и не платят при этом налоги.

Напомним, что в Германии проституция легализована.