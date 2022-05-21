ГОЛОСОВАНИЕ | Читатели RusDelfi выбирают любимую танцевальную группу J-Fest

Сегодня запустится новый формат фестиваля J-Fest, где сразятся 15 команд из Эстонии и Латвии! На Showcase edition зрители смогут насладиться яркими групповыми танцевальными номерами. Начиная от уличных направлений, заканчивая лирическими и экспериментальными постановками.

Сегодня в ваших руках судьба команд. Кто станет "Любимцем читателей Delfi"? Главный приз танцевальной команде, которую выберут читатели Delfi составит 200 евро!

Голосование открыто с 13:00 до 17:30!

Этот фестиваль уличного танца — мероприятие, которое было первоначально организовано в 2019 году в рамках практической работы 11 класса двумя учениками Йыхвиской Гимназии под руководством учителя по физической культуре.

В 2019 году прошел первый J-Fest, который собрал около 200 участников со всей Эстонии. Мероприятие получило большой позитивный отклик от танцоров, тренеров и, конечно, зрителей. После этого было решено попробовать организовать J-Fest 2020.

В 2020 году J-Fest уже можно было назвать международным, так как были приглашены топовые танцоры и судьи из-за рубежа — а именно, из Франции, Германии и Англии.