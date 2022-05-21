ВИДЕО | Результаты: приз от Delfi на фестивале J-Fest получила команда DANCE BOX STUDIO!(20)
Сегодня 21 мая в Йыхвиском концертном доме прошел ежегодный танцевальный фестиваль J-Fest: Showcase edition. И мы вместе с нашими читателями выбрали "Любимца читателей Delfi". Главный приз танцевальной команде, которую выбрали читатели Delfi составил 200 евро!
Сегодня запустился новый формат фестиваля J-Fest, где сразились 15 команд из Эстонии и Латвии! На Showcase edition зрители смогли насладиться яркими групповыми танцевальными номерами. Начиная от уличных направлений, заканчивая лирическими и экспериментальными постановками.
Главный приз танцевальной команде, которую выбрали читатели Delfi, составил 200 евро!
Победителями стали ребята из Dance Box Studio!
Спасибо всем, кто принимал участие в голосовании, и поздравляем ребят!
Смотрите интервью с организаторами ЗДЕСЬ!
Этот фестиваль уличного танца — мероприятие, которое было первоначально организовано в 2019 году в рамках практической работы 11 класса двумя учениками Йыхвиской гимназии под руководством учителя по физкультуре.
В 2019 году прошел первый J-Fest, который собрал около 200 участников со всей Эстонии. Мероприятие получило позитивный отклик от танцоров, тренеров и, конечно, зрителей. После этого было решено попробовать организовать J-Fest 2020.
В 2020 году J-Fest уже можно было назвать международным, так как были приглашены топовые танцоры и судьи из-за рубежа — а именно, из Франции, Германии и Англии.