ВИДЕО | Результаты: приз от Delfi на фестивале J-Fest получила команда DANCE BOX STUDIO!

Сегодня запустился новый формат фестиваля J-Fest, где сразились 15 команд из Эстонии и Латвии! На Showcase edition зрители смогли насладиться яркими групповыми танцевальными номерами. Начиная от уличных направлений, заканчивая лирическими и экспериментальными постановками.

Главный приз танцевальной команде, которую выбрали читатели Delfi, составил 200 евро!

Победителями стали ребята из Dance Box Studio!

Спасибо всем, кто принимал участие в голосовании, и поздравляем ребят!

Смотрите интервью с организаторами ЗДЕСЬ!

Этот фестиваль уличного танца — мероприятие, которое было первоначально организовано в 2019 году в рамках практической работы 11 класса двумя учениками Йыхвиской гимназии под руководством учителя по физкультуре.

В 2019 году прошел первый J-Fest, который собрал около 200 участников со всей Эстонии. Мероприятие получило позитивный отклик от танцоров, тренеров и, конечно, зрителей. После этого было решено попробовать организовать J-Fest 2020.

В 2020 году J-Fest уже можно было назвать международным, так как были приглашены топовые танцоры и судьи из-за рубежа — а именно, из Франции, Германии и Англии.