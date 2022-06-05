105-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

Дороти Боггес из Вашингтона, округ Колумбия, отпраздновала знаменательную дату в окружении родных, друзей и соседей, которые устроили для 105-летней именинницы чествование и вечеринку прямо перед ее домом.

Женщина рассказала, что чувствует себя на 17 лет, а причиной долголетия назвала правильное сочетание отдыха и активной ходьбы.

«Нужно побольше отдыхать, а потом побольше двигаться. Ходить, ходить и ходить!» — заявила американка.

Долгожительница до сих пор сама водит машину, активно участвует в жизни своего района, а ее дни рождения каждый год отмечает вся округа.

«Подозреваю, что вы подустали от всех этих празднеств в мою честь, но я благодарна, что вы пришли», — пошутила она, обращаясь к гостям.