Новый российский „Макдональдс“: недовольство клиентов и перспективы суда

В результате было выбрано довольно странное название: „Вкусно и точка“. В Сети уже успели посмеяться: „патриотичнее“ было бы „Вкусно и точка У“.

Недовольны и звёзды. „Название ничем не лучше ужасного логотипа. Там ужасные цвета и неприкрытая вторичность, тут нагромождение слов вместо короткого четкого названия, у которого был бы шанс прижиться“, — заявила Ксения Собчак. По мнению телеведущей, несмотря на смену названия, люди продолжат называть ресторан „Макдональдсом“.

Пользователи Сети в целом согласны и издеваются над новым названием по-своему: „Звучит угрожающе“, „Жри и молчи“, „Только попробуй сказать, что невкусно“, „Раньше слоган был „весело и вкусно“, новое название намекает, что весело уже не будет“...

А теперь, как сообщает телеграм-канал Mash, подоспело и обвинение в плагиате. По словам руководителя дальневосточной компании Сергея Понкратова, бренд „и точка“ — главная фишка организации, которая работает в регионе с 2018 года. Их „Еда и точка“ уже любима и узнаваема, а в планах были „Кофе и точка“, „Обед и точка“ и развитие бренда за пределами Приморья.

Да и у логотипа нашлись „дальние родственники“ — например, что символично, лого португальской компании Matosmix, которая занимается производством корма для домашних животных и крупного рогатого скота.