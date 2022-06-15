5 самых популярных способов лечения похмелья, которые сделают только хуже

Головная боль, ощущение, будто во рту гуляли кошки, дрожащие руки, светобоязнь — все это знакомо любому, кому случалось перебрать с алкоголем. Точнее, этиловым спиртом и примесями, которые наверняка были в том, что вы пили. Теперь пора приводить себя в чувство, но вот в чем фишка: все те методы, которые ты наверняка не раз проверял на себе, на самом деле не работают.

Пиво

Бутылочка на опохмел — худшее, что можно придумать. Во-первых, запаса бодрости после нее хватит от силы на 2-3 часа, во-вторых, вообще-то вашему организму нужно избавляться от отравы, а не пополнять ее запасы.

„В норме у человека, не страдающего алкоголизмом, даже мысль о пиве или вине будет вызывать рвотные позывы, рассказала изданию „Доктор Питер“ терапевт, гастроэнтеролог Вера Самсонова. — Если же идея похмелиться алкоголем не вызывает отвращения, это тревожный признак.

По словам врача, если тебе нужно похмеляться, это уже алкогольная абстиненция, серьезная зависимость от этилового спирта, которая возникает на поздних стадиях алкоголизма. Примерно так люди и уходят в многодневный запой.

Аспирин

Первое, что принесет любящая жена страдающему с утра от похмелья мужу, — таблетка аспирина. А потом она же вызовет скорую, когда супруг будет страдать от болей в животе.

„Желудок уже раздражен алкоголем, — объясняет гастроэнтеролог. — И ацетилсалициловая кислота в лучшем случае спровоцирует боль и изжогу. В худшем — откроется желудочное кровотечение“.

При этом заменить аспирин обезболивающим с другим действующим веществом не получится: ибупрофен не спасает от токсикоза, парацетамол бьет по печени, а цитрамон — это комбо аспирина с парацетамолом.

Кофе

Раздражение желудка и усиление тошноты — это то, что ты получишь после чашки кофе вместо долгожданного облегчения. К тому же кофе — мочегонное средство, а тебе сейчас нужно пополнять запасы жидкости, а не избавляться от нее.

Рассол