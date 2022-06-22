Tопчик
22.06.2022, 12:02

КОНКУРС | „Моя Иванова ночь“! Пришли нам фото и выиграй подарочную карточку Maxima на 100 евро.

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Grill
Grill
ФОТО: Shutterstock

В преддверии Ивановой ночи RusDelfi объявляет фотоконкурс „Моя Иванова ночь“! Главный приз - подарочную карточку Maxima на 100 евро!

Как поучаствовать в конкурсе:

  • До 28.06.2022 присылайте на адрес электронной почты bublik@delfi.ee свои фотографии, сделанные в Иванову ночь и передающие атмосферу праздника.

  • По желанию можете добавить небольшое описание.

  • Не забудьте указать автора фотографии! В теме письма укажите „Фотоконкурс „Моя Иванова ночь“.

  • Мы обязательно поделимся всеми конкурсными фотографиями с читателями RusDelfi на сайте и в своих социальных сетях!

  • 29 июня редакция RusDelfi выберет победителя конкурса!

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