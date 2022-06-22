22.06.2022, 12:02
КОНКУРС | „Моя Иванова ночь“! Пришли нам фото и выиграй подарочную карточку Maxima на 100 евро.(2)
ФОТО: Shutterstock
В преддверии Ивановой ночи RusDelfi объявляет фотоконкурс „Моя Иванова ночь“! Главный приз - подарочную карточку Maxima на 100 евро!
Как поучаствовать в конкурсе:
До 28.06.2022 присылайте на адрес электронной почты bublik@delfi.ee свои фотографии, сделанные в Иванову ночь и передающие атмосферу праздника.
По желанию можете добавить небольшое описание.
Не забудьте указать автора фотографии! В теме письма укажите „Фотоконкурс „Моя Иванова ночь“.
Мы обязательно поделимся всеми конкурсными фотографиями с читателями RusDelfi на сайте и в своих социальных сетях!
29 июня редакция RusDelfi выберет победителя конкурса!