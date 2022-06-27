ВИДЕО | В центре Таллинна при финансовой поддержке жителей Эстонии семейная пара открыла уютную французскую пекарню



Подготовка к открытию новой пекарни длилась почти 2 года, и помимо прочего включала обучение шеф-пекари и шеф-кондитеры в одной из лучших парижских школ.



В пекарне представлена классическая французская выпечка, аутентичные

киши, пироги, а также изысканные десерты.



Пекарня открыта каждый день:

По рабочим дням: 8.30-18.00

По выходным: 9.30-18.00





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