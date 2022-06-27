ВИДЕО | В центре Таллинна при финансовой поддержке жителей Эстонии семейная пара открыла уютную французскую пекарню
Создатели известной ремесленной пекарни Crustum открыли классическую французскую пекарню в центре города - La Boulangerie. К открытию La Boulangerie приложили руку и многочисленные поклонники пекарни Crustum: через краудфандинг платформу Hooandja было собрано 44 1ОО евро, что стало рекордом за всю историю существования платформы. Как это удалось семейной паре Василию и Анне? Смотрите в интервью rusDelfi!
Подготовка к открытию новой пекарни длилась почти 2 года, и помимо прочего включала обучение шеф-пекари и шеф-кондитеры в одной из лучших парижских школ.
В пекарне представлена классическая французская выпечка, аутентичные
киши, пироги, а также изысканные десерты.
Пекарня открыта каждый день:
По рабочим дням: 8.30-18.00
По выходным: 9.30-18.00
https://www.facebook.com/LaBoulangerieTallinn/
https://www.instagram.com/la_boulangerie_tallinn/