Не только яйца: продукты, которые опасно греть в микроволновке

Специалист отметила, что соланин, который есть в картофеле и баклажанах, при разогреве становится более активным и превращается в яд для организма. „Нитраты, которые содержатся в свекле, моркови, редисе, сельдерее, при нагреве переходят в нитрозамины. А это уже канцерогенное вещество, которое дальше может повреждать нервную систему, почки, являться виновником отравлений, а у беременных – спровоцировать гибель плода“, — предупреждает доктор.