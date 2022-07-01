Tопчик
01.07.2022, 15:24

Итоги конкурса „Моя Иванова ночь“: Кому достался главный приз?

 
Jaanipäev
Jaanipäev
ФОТО: Julia Malk | Ekspress Meedia

Итоги конкурса „Моя Иванова ночь“ подведены. Этот конкурс стал самым сочным и аппетитным на нашем портале! Из 10 финалистов мы выбрали одного победителя! Главный приз - подарочная карта в Maxima на 100 евро!

Победителем конкурса стала Юлия! Свою фотографию она дополнила подписью: „В цвете национальных флагов, три флага - три дружественных государства“. Русские, эстонцы и украинцы-друзья! Мы за дружбу народов! Миру - мир!

Для нас эта фотография стала символом доброты, семейного уюта и тепла.

Jaanipäev

Смотрите, какую красоту нам прислали читатели для участия в конкурсе!

Jäänipäev konkurss
Jäänipäev konkurss
Jäänipäev konkurss
Jäänipäev konkurss
Jäänipäev konkurss
Jäänipäev konkurss
Jäänipäev konkurss
Jäänipäev konkurss
Jäänipäev konkurss

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