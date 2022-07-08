ВИДЕО | Шеф-повар NОА Chef's Hall Роман Сидоров: правда об отравлении сальмонеллой и гневных отзывах в Интернете

Четыре года назад в престижном ресторане Noa случилась неприятность — гости отравились сальмоннелой. Роман рассказал, что когда это всё случилось, народ не стал разбираться, кто прав, а кто виноват (а дело, скорее всего, было в поставщике, которого так и не проверили, потому что он уничтожил всю партию мяса).

„Мы использовали одного поставщика, у которого на складе было 300 тонн говядины. На следующий день оно всё пропало. И никто расследование не производил. Когда мы на кухне, у нас нет возможности взять пробу, проверить на сальмонеллу и т.д. За это несут ответственность поставщики, которые делают эти пробы и отправляют сырье с сертификатами“.

С тех пор прошло немало времени, и теперь с появлением звезды приходят и новые клиенты, которые не прочь покритиковать ресторан в отзывах в интернете.

„Если мы говорим про Noa, то там есть „rush hour“ (час пик), когда ресторан битком: все приходят в одно и то же время. Так что если ты планируешь ужин, то как говорится, „хочешь хорошо поесть — умей ждать“. В любом ресторане, если ты бронируешь время на вечер, то логично, что пройдет немного времени“, — рассказывает Роман.

„Отзывы мы читаем всегда и любые, пытаемся узнать, что случилось и реагировать на это всё. Но бывает, что это субъективное мнение, не относящиеся вообще к процессу. Может, человек изначально уже пришел в плохом настроении. Ну и есть диванные критики-комментаторы, которым надо что-то написать, чтобы выделиться“.

Также Роман интересно объяснил тот факт, почему некоторым людям непонятны сложные вкусы: „Вкус нужно развивать и всегда пробовать что-то новое. Это как с вином. Когда ты в первый раз будешь пробовать, ты ничего не поймёшь. В кулинарии то же самое: тебе надо постоянно пробовать что-то новое, тогда твои вкусовые рецепторы будут раскрываться, и ты будешь ощущать эти новые вкусы“.