Зажрались: пингвины и выдры в японском зоопарке объявили голодовку из-за дешевой рыбы

„Японский океанариум Хаконэ-эн вынужден сокращать расходы на содержание из‑за повышения уровня инфляции. Любимая пингвинами японская ставрида подорожала на 20‑30%, поэтому было решено заменить ее более дешевой скумбрией. Но уговорить питомцев съесть скумбрию удается редко: они просто отворачивают клювы и убегают“, — пишет источник.

В океанариуме также сообщили, что делают все возможное, чтобы удовлетворить потребности пингвинов и других обитателей, поэтому персонал смешивает ставриду со скумбрией, чтобы птицы не отказывались от еды.

Океанариум Хаконэ-эн находится в часе езды к юго-западу от Токио, в нем насчитывается 32 тыс. птиц и морских млекопитающих, включая акул и тюленей.