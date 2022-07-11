ВИДЕО | „Какое веселье...“ Масяня пытается достучаться до поддерживающих войну россиян

В эпизоде „Санкт-Мариубург“ рассказывается о вторжении Китая в Россию. „Президент Китая“ Вынь Суй Хим объяснил, что собирается „очистить Россию от фашистов“. Китайские войска бомбят Москву, Петербург и другие города. Масяня, Хрюндель и их дети пытаются уехать из города, но попадают под обстрел и прячутся в подвале, а затем в метро. В мультфильме ракеты падают в Петербурге на Исаакиевский собор, Дворцовую площадь, стрелку Васильевского острова... В общем, происходит примерно то же и под тем же предлогом, что и в Украине.

Комментаторы отмечают, что эта серия буквально доводит до слёз, и вряд ли кто-то мог ожидать подобного от Масяня 20-летней давности. Некоторые отмечают отдельные недочёты: не хватает объяснений нападающей стороны, что все трупы — постановка, а обстреливает Россия сама себя.

Но один из самых грустных комментариев сводится к тому, что те, для кого мульт создан, всё равно не оценят: „Кто понимает — давно понял. До остальных не дойдёт никогда, как им ни показывай: они украинцев спасают, им такое кино показывают в голову“.