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ВИДЕО | Кот застрял в стакане и развеселил зрителей
ВИДЕО 18+ | “Наклоняем вас и вводим…”: новая песня Слепакова собрала почти 3 миллиона просмотров
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ФОТО | А вы дизайнер или сумасшедший? Вещи с необычным дизайном
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ФОТО | Как аппетитно! Несъедобное притворилось едой
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ФОТО 18+ | “Мужчины резко жмут на тормоз, увидев меня”: девушка потратила $70 тысяч, чтобы стать Барби
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ФОТО | Когда руки растут не из того места, а работать не хочется
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“Повезло, повезло”: поисковик Google собрал самые яркие мемы Рунета-2021
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ФОТО | Если стало скучно за праздничным столом: что можно сделать из пробки от шампанского
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ФОТО | Наташ, мы все уроним! Котики выходят на тропу войны против елок
ФОТО | Идеи необычных креативных елок
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ВИДЕО | Дизайн бессмысленный, беспощадный и просто сумасшедший
ВИДЕО | В Сеть попала вырезанная из эфира КВН песня Семена Слепакова про шоу “Игра”
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ВИДЕО | Наглость - второе счастье! Верблюды отобрали еду у туристов
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ФОТО | “Вовина тысяча” для вакцинированных: украинцы потроллили инициативу Зеленского
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ВИДЕО | “Голубой огонек” под угрозой срыва: тигренок оконфузился на руках Николая Баскова
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ВИДЕО | ГАИ в тренде: красноярская Госавтоинспекция сняла ролик по мотивам “Игры в кальмара”
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ВИДЕО | Восстание машин: “умный” домофон против сильного деда
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“Марк, мы все уронили”: реакция Интернета на падение крупнейших соцсетей
ФОТО | Коллажи художника, который смешивает Голливудское и советское кино
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ФОТО | Советский дизайн: партия "Ээсти 200" высмеяла новые красные велодорожки в Таллинне
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Оргазм как средство от насморка: объявлены лауреаты Шнобелевской премии
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ВИДЕО | “Жизнь не фигня”: уральские зеки записали жизнеутверждающий клип
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ВИДЕО | Индийская невеста не удержалась и полезла в драку с женихом прямо на свадьбе
ФОТО | Определены самые смешные снимки животных 2021 года
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Из Рийгикогу в Голливуд: видео с Тармо Круузимяэ попало в популярное американское ток-шоу
(30)
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ФОТО | “Запах мочи”: эстонцы обсуждают курьезную рекламу мужского шампуня
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ВИДЕО | Кот и его раб выясняют, чей в доме диван
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ФОТО | “Призрачный гонщик”: В Сети обсуждают невидимого водителя мотоцикла в центре Таллинна
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ВИДЕО | Горячие танцы под дождем! Жителей Эстонии рассмешила танцующая регулировщица в Рапла
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Шок! Знаете, сколько в этом году героиням песен “Восьмиклассница”, “Не плачь Алиса” и другим?
Олимпийскому чемпиону из России не дали выйти на награждение в любмиой маске с котиком
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ВИДЕО | “И восстали машины из ядерного пепла”: робот-пылесос напал на собаку
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“Пьяным за руль!”: пользователи соцсетей обсуждают курьезную рекламу пива в Selver
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Поклонники Мартина Хельме создали ему в Facebook фан-страницу и постят туда различные шутки
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“Посмотрел видео Дэвида Хассельхоффа и у меня 10-минутная эрекция”: эстонцев удивил отрывок из учебника по литературе
(3)
ВИДЕО | “Модный” котик-наездник стал звездой Интернета
ВИДЕО | 5 миллионов просмотров: “Уральские пельмени“ — об испытаниях вакцины
(16)
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