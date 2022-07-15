Озвучен увеличивающий риск алкоголизма фактор

В ходе исследования ученые проанализировали данные 4,5 тысячи человек в возрасте 18 лет, а затем продолжали наблюдения за ними в течение 17 лет.

Выяснилось, что те участники, которые употребляли алкогольные напитки в подростковом и юношеском возрасте в одиночестве, оказались более склонны к развитию алкоголизма в зрелые годы, особенно этому подвержены женщины.

Согласно расчетам, этот показатель увеличивал вероятность развития зависимости от спиртного на 35 процентов по сравнению с испытуемыми, пившими в компаниях. Причем потребление алкоголя в одиночестве чаще всего было вызвано попыткой справиться с негативными мыслями и опытом.