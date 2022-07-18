18.07.2022, 15:40
Читательница рассказала, какие мужчины ей точно не подходят: на улицах сейчас других и нет!(20)
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ФОТО: Shutterstock
Одна читательница прислала в редакцию Naistekas письмо с описанием мужчин, которых она точно обойдет стороной.
„Какие мужчины мне не нравятся? Те, у которых чисто выбритые лицо и голова или скучные стрижки - „ежики“. Это все, что сейчас можно увидеть на улицах. Плюс эти скучные капюшоны, кофты и кроссовки. В целом, сейчас этот „пацанский“ стиль распространен повсеместно.
В кроссовках в театр, в кино и на улицу, к тому же, в коротких разноцветных шортах. Люди выглядят ужасно однообразно. Ну да, у людей, которые следуют массовой моде, не хватает мозгов, чтобы быть оригинальными. Где бороды, длинные развевающиеся волосы и кожаные куртки?“
Расскажите в комментариях - какой стиль одежды у мужчин вам точно не нравится?