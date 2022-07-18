Читательница рассказала, какие мужчины ей точно не подходят: на улицах сейчас других и нет!

„Какие мужчины мне не нравятся? Те, у которых чисто выбритые лицо и голова или скучные стрижки - „ежики“. Это все, что сейчас можно увидеть на улицах. Плюс эти скучные капюшоны, кофты и кроссовки. В целом, сейчас этот „пацанский“ стиль распространен повсеместно.

В кроссовках в театр, в кино и на улицу, к тому же, в коротких разноцветных шортах. Люди выглядят ужасно однообразно. Ну да, у людей, которые следуют массовой моде, не хватает мозгов, чтобы быть оригинальными. Где бороды, длинные развевающиеся волосы и кожаные куртки?“

Расскажите в комментариях - какой стиль одежды у мужчин вам точно не нравится?