За какие деньги можно купить билет на Rammstein за два дня до концерта? Считаем и удивляемся

Изначально расценки на билеты на сайте piletilevi были следующие: 79 евро — стоячее место, 99 евро — фан-зона и 299 евро — VIP-билет.

Шоу должно было состоятся ещё в 2020-м году. Затем его перенесли на 2021 и в итоге сдвинули на 2022-й. Ещё в самом начале продаж билеты разлетелись за считанные часы. Но, как это обычно бывает, перед концертом столь известной группы появилось множество предложений о перепродаже билетов.



Самое главное в таком деле — это чтобы продавец нашел своего покупателя. Какие же есть предложения на рынке сбыта билетов в столь короткие сроки?

Вот на okidoki предлагают билет за 140€ с пометкой „срочно“ в объявлении. Обычный или в фан-зону — не указывается.

Есть и более щедрые предложение — „Продом 4 входных по 60 и 4 фанзоны по 90“. (Пунктуация и слог автора сохранены — прим.ред.).

В фан-зону можно также приобрести билеты и за 190 евро. Продавец утверждает, что покупал оригинальные билеты на сайте piletilevi. К объявлению приложена фотография уже купленых билетов в бумажном виде.

Рядом предложение приобрести два билета в фан-зону за 450 евро. В описании добавлена фраза о том, что билеты куплены на заправке Cirkle K и они есть только в бумажном варианте. Фото, в отличие от предыдущего продавца, отсутствует.

Самые дешевые билеты можно приобрести за 60 евро. Также много предложений купить обычные билеты за 90 и 100 евро. Есть объявления, в которых обозначено, что можно купить только два билета сразу. Увидеть их можно только после оплаты.

В большинстве публикаций причина продажи не указана и можно предположить, что мы имеем дело с перекупщиками. Но вот в одном из них автор пишет, что он не в состоянии пойти из-за травмы ноги. Проверить этого мы, конечно, не можем. Но на всякий случай желаем ему выздоровления.