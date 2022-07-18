За какие деньги можно купить билет на Rammstein за два дня до концерта? Считаем и удивляемся(15)
Изначально расценки на билеты на сайте piletilevi были следующие: 79 евро — стоячее место, 99 евро — фан-зона и 299 евро — VIP-билет.
Шоу должно было состоятся ещё в 2020-м году. Затем его перенесли на 2021 и в итоге сдвинули на 2022-й. Ещё в самом начале продаж билеты разлетелись за считанные часы. Но, как это обычно бывает, перед концертом столь известной группы появилось множество предложений о перепродаже билетов.
Самое главное в таком деле — это чтобы продавец нашел своего покупателя. Какие же есть предложения на рынке сбыта билетов в столь короткие сроки?
Вот на okidoki предлагают билет за 140€ с пометкой „срочно“ в объявлении. Обычный или в фан-зону — не указывается.
Есть и более щедрые предложение — „Продом 4 входных по 60 и 4 фанзоны по 90“. (Пунктуация и слог автора сохранены — прим.ред.).
В фан-зону можно также приобрести билеты и за 190 евро. Продавец утверждает, что покупал оригинальные билеты на сайте piletilevi. К объявлению приложена фотография уже купленых билетов в бумажном виде.
Рядом предложение приобрести два билета в фан-зону за 450 евро. В описании добавлена фраза о том, что билеты куплены на заправке Cirkle K и они есть только в бумажном варианте. Фото, в отличие от предыдущего продавца, отсутствует.
Самые дешевые билеты можно приобрести за 60 евро. Также много предложений купить обычные билеты за 90 и 100 евро. Есть объявления, в которых обозначено, что можно купить только два билета сразу. Увидеть их можно только после оплаты.
В большинстве публикаций причина продажи не указана и можно предположить, что мы имеем дело с перекупщиками. Но вот в одном из них автор пишет, что он не в состоянии пойти из-за травмы ноги. Проверить этого мы, конечно, не можем. Но на всякий случай желаем ему выздоровления.
Оказалось, что билеты пытаются продать и в России. На российском аналоге okidoki — avito — билет на Rammstein предлагают купить за 18 000 ₽ или 304,94 евро. Есть, опять же, и более щедрые предложения: Стоимость при покупке 2 билетов — 130 €, стоимость при покупке 4 билетов — 240 €. Там же внизу автор поясняет: „Не мошенник, читайте отзывы в профиле. В любом случае, всегда можно договориться о возможных вариантах передачи, — обещает он. — Для тех, у кого нет открытого шенгена: сейчас достаточно просто оформить через Испанию. Многие визовые центры активно помогут, могу дать рекомендации“. Также он уточняет, что возможен „обмен на фанзону (2 к 1; 3 к 2), как договоримся“.
Гражданин РФ, писавший жителям Таллинна, предлагал купить билет в фан-зону всего за 50 евро. На вопрос о том, почему продаёт так дёшево и почему не едет сам, он отвечал: „Мало времени до концерта, а мне визу не дали“.
Проверить, имеем ли мы дело с мошенниками, нельзя ни в одном из этих случаев. В любом случае будьте осторожнее, если захотите воспользоваться шансом попасть на долгожданный концерт!