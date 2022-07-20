„Как брать и давать взятки“: в России вновь запретили юмористический материал(1)
Журнал „Красная бурда“ существует в далёком Екатеринбурге уже более 30 лет (даже перестав выходить в виде непосредственно журнала). И уже около пяти лет суды пытаются запретить „опасный“ материал — пока только один. Вот и на днях в очередной раз его постановили удалить с сайта от греха подальше. Это ли не повод его перепечатать?
Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли
В руки „КБ“ попал секретнейший „Справочник коррупционера“. К сожалению, он выпущен всего в одном экземпляре. Такого количества явно не хватит на всех желающих, поэтому мы решили поделиться информацией!
Как намекнуть, чтобы вам дали взятку
- Я вам три с половиной миллиона раз сказал: это невозможно!
- Очень жаль! Очень жаль, что не могу вам помочь, очень жаль! Хотя мог бы. Но не могу! Или могу? Как вы считаете?
- Чертовски интересное у вас дело, чертовски! Просто руки чешутся вам помочь, особенно правая. К чему бы это?
- У меня дочка в Мерседесовский лицей поступила в 600-й Е класс, дизель вчера проходили объёмом три литра. На дом задали электроусилитель руля и коврики в салон.
- Это дело так просто не делается. Тут же не просто взял и подписал. Тут надо взять, значить, обмозговать, занести положенным порядком куда следует, то есть в реестр, а уж потом, значить, выносить решение, понимаете?
- Я пока не знаю, какой у вашего проекта потенциал. У вас он вообще есть? Или проект есть, а потенциала нет? Потенциал должен быть, даже без проекта! Завтра же жду потенциал!
- Нет, если детский садик меньше десяти этажей, я даже проект смотреть не буду.
- Вот хотел я номер на машину — 1 000 000. А дали 100. А хочется 1 000 000. Есть у вас?
- Я вот вчера по грибы ходил, искал лендкрузди, а попадаются одни опелята…
- Я всё сделал, всё подписал. Да. Да. Да. Ой, не надо меня благодарить, это моя работа. А вот вы на своей работе что-то не очень спешите. Я вам позвонил, а вы трубку не берёте, я восемь гудков насчитал длинных, да, восемь или десять… Быстрее бы подошли, меньше бы насчитал!
- Мы с женой вчера макароны на зиму заготавливали. Закончили, пересчитали — десять тысяч штук не хватает. Боюсь, до весны не дотянем.
- Ну, если вы не поняли мою метафору о том, что человечеству уже два миллиона лет, перейдём к муравьям. Представляете, в одном муравейнике могут жить и успешно работать до двух миллионов особей! И всё у них получается, понимаете?
- Если вы правильно оформили документы, если у вас там комар носа не подточит, если вовремя зарегистрировались, если всё дело только во мне, то я вам обещаю — этот тендер стопудово ваш. Стопудово вам зелёный свет! Можете быть стопудово уверены, на все сто пудов — зелёный свет!
Как предложить взятку
- Хочу поблагодарить вас за хлопоты!
- Да ну, что вы, пустое…
- Ну почему же пустое? Ничего не пустое…
- Я подумал над вашими словами, и знаете что? Дайте-ка я вас троекратно по-русски расцелую!
- Пятикратно!
- Сегодня могу только троекратно, а на следующей встрече — двукратно!
- Договорились.
- Отлично! Ну что, ударим по губам?
- А давайте махнём с вами на рыбалку, на Денежкин Камень? Там хорошо, глубина метра четыре.
- Я привык на пять закидывать.
- Ну, не так уж там и глубоко, может, местами метра четыре с половиной…
- Не, на четыре с половиной не поеду, у меня леска — на пять метров, зови вон Удочкина!..
- Я звал Удочкина, у него леска семиметровая…
- Я понимаю, дело серьёзное, вам придётся взять на себя ответственность…
- Дайте мне время подумать…
- Хорошо, я вам дам две с половиной минуты.
- Договорились. Зайдите ко мне через две с половиной минуты, и мы за полторы минуты всё с вами подпишем. Есть у вас с собой четыре… а лучше пять минут? Ну и отлично.
- Вы угадаете эту мелодию с одной ноты?
- Я угадаю с двенадцати нот!
- Столько банк… столько нот нет!
- А вы поищите. Иначе песня просто не сложится у нас. Ну что, поищете ноты?
- Пособираем. А рубль у нас сегодня равен?..
- Какой рубль, вы с ума сошли, мы о музыке говорим!
- Вы выглядите очень усталым. Вам бы вздремнуть часа три — три с половиной…
- Я меньше шести часов не сплю. Просто не высыпаюсь. Но если разбудят хорошие люди, то готов и пять с половиной поспать! Но ни минутой меньше! Колыбельную принесли? Сколько куплетов?
- Николай Петрович! Мы готовы перевыполнить план по этому контракту на три процента!
- На три? Всего?! Ваши конкуренты в ногах валялись, просили позволить им план на пять процентов перевыполнить!
- На пять?!
- На пять!
- Тогда мы перевыполним на десять процентов!
- Хорошо, подождите, сейчас я их наберу, узнаю, чем ответит купечество… Оно же таджичество.
- А хотите, я вам анекдот расскажу?
- Смешной?
- Очень!
- Давайте так. Один смешной анекдот мне и пол-анекдота моему заместителю. Ну, чтобы он не грустил. Можно не очень смешной, про рубли.
Пояснение главноего редактора „Красной бурды“ Владимира Логинова: „Они в самом деле не понимают юмора. Они на полном серьезе считают, что причина роста коррупции — это мы. Коррупционеры прочитали шуточную статью, приняли ее за руководство к действию и начали брать взятки с формулировками „Красной бурды“ (а раньше не брали). А „Преступление и наказание“ — инструкция по убийству старушек. А в названии города Реж (есть у нас такой) содержится призыв к насилию“.