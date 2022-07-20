„Как брать и давать взятки“: в России вновь запретили юмористический материал

Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли

В руки „КБ“ попал секретнейший „Справочник коррупционера“. К сожалению, он выпущен всего в одном экземпляре. Такого количества явно не хватит на всех желающих, поэтому мы решили поделиться информацией!

Как намекнуть, чтобы вам дали взятку

- Я вам три с половиной миллиона раз сказал: это невозможно!

- Очень жаль! Очень жаль, что не могу вам помочь, очень жаль! Хотя мог бы. Но не могу! Или могу? Как вы считаете?

- Чертовски интересное у вас дело, чертовски! Просто руки чешутся вам помочь, особенно правая. К чему бы это?

- У меня дочка в Мерседесовский лицей поступила в 600-й Е класс, дизель вчера проходили объёмом три литра. На дом задали электроусилитель руля и коврики в салон.

- Это дело так просто не делается. Тут же не просто взял и подписал. Тут надо взять, значить, обмозговать, занести положенным порядком куда следует, то есть в реестр, а уж потом, значить, выносить решение, понимаете?

- Я пока не знаю, какой у вашего проекта потенциал. У вас он вообще есть? Или проект есть, а потенциала нет? Потенциал должен быть, даже без проекта! Завтра же жду потенциал!

- Нет, если детский садик меньше десяти этажей, я даже проект смотреть не буду.

- Вот хотел я номер на машину — 1 000 000. А дали 100. А хочется 1 000 000. Есть у вас?

- Я вот вчера по грибы ходил, искал лендкрузди, а попадаются одни опелята…

- Я всё сделал, всё подписал. Да. Да. Да. Ой, не надо меня благодарить, это моя работа. А вот вы на своей работе что-то не очень спешите. Я вам позвонил, а вы трубку не берёте, я восемь гудков насчитал длинных, да, восемь или десять… Быстрее бы подошли, меньше бы насчитал!

- Мы с женой вчера макароны на зиму заготавливали. Закончили, пересчитали — десять тысяч штук не хватает. Боюсь, до весны не дотянем.

- Ну, если вы не поняли мою метафору о том, что человечеству уже два миллиона лет, перейдём к муравьям. Представляете, в одном муравейнике могут жить и успешно работать до двух миллионов особей! И всё у них получается, понимаете?