Новый моноспектакль Рената Литвинова покажет в Таллинне 30 сентября(10)
Как мы уже писали, Рената Литвинова готовит в Париже премьеру спектакля. Какого и о чём — это была интрига — на промофото лишь сама Рената и кактус. Оказалось, спектакль так и называется — „Кактус“.
„Эта пьеса была написана в полном отчаянии — счастливые люди вообще не склонны к творчеству“, — сообщила актриса. — „Пьеса — монолог, обращение главной героини к кому-то реальному и одновременно воображаемому. Героиня (в пьесе ее зовут Она) любит, но кому-то покажется обезумевшей, — и зритель будет выбирать, что именно он в ней увидит. Я, автор, выбираю любовь как чудо, как сказку, дающее мне и моей героине всесилие — над всем и, в первую очередь, над жизнью“.
В Эстонии показ фестиваля пройдёт 30 сентября в рамках театрального фестиваля. Билеты уже доступны.