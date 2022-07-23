Новый моноспектакль Рената Литвинова покажет в Таллинне 30 сентября

„Эта пьеса была написана в полном отчаянии — счастливые люди вообще не склонны к творчеству“, — сообщила актриса. — „Пьеса — монолог, обращение главной героини к кому-то реальному и одновременно воображаемому. Героиня (в пьесе ее зовут Она) любит, но кому-то покажется обезумевшей, — и зритель будет выбирать, что именно он в ней увидит. Я, автор, выбираю любовь как чудо, как сказку, дающее мне и моей героине всесилие — над всем и, в первую очередь, над жизнью“.