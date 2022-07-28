Свадебный сезон: Самая главная ошибка, которую может совершить гость при выборе наряда
Летний свадебный сезон в самом разгаре, поэтому самое время напомнить, что точно не стоит надевать на свадьбу, если вы приглашены на нее как гость.
Хотя сегодня в этом отношении существует значительно меньше правил, чем когда-либо прежде, неписаные правила все еще действуют в наше время, пишет Cosmopolitan.
Возможно, самое главное — согласиться с тем, что это особенный день для кого-то другого, и быть достаточно щедрым, чтобы осчастливить главных героев дня своим присутствием. Есть несколько принципов для этого.
Самый главный грех - надевать белое. Оставьте это невесте, чтобы она выделялась в особенный для нее день.
Слишком удобная и простая одежда может оставить прохладное впечатление. Запомните, что для кого-то это особенный день в жизни.
Если церемония проходит в церкви, то плечи должны быть закрыты, а весь наряд подходить месту. В этом случае можно прикрыться, например, красивым шарфом.
Свадьба обычно семейное торжество, поэтому декольте не должно быть слишком откровенным, как в ночном клубе.