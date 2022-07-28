Свадебный сезон: Самая главная ошибка, которую может совершить гость при выборе наряда

Самый главный грех - надевать белое. Оставьте это невесте, чтобы она выделялась в особенный для нее день.

Слишком удобная и простая одежда может оставить прохладное впечатление. Запомните, что для кого-то это особенный день в жизни.

Если церемония проходит в церкви, то плечи должны быть закрыты, а весь наряд подходить месту. В этом случае можно прикрыться, например, красивым шарфом.