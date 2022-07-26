Юрий Шатунов перед смертью получал угрозы от Андрея Разина
Перед смертью певец рассказал журналистам, что продюсер угрожал ему. Эту историю пересказывает телеграм-канал „Звездач“.
По словам Шатунова, он не хотел иметь ничего общего с Разиным и хотел восстановить справедливость — исполнять песни „Ласкового мая“, как и делал это 30 и более лет назад. Напомним, что между Юрием и Андреем был длительный суд за права на композиции группы. В итоге суд принял решение в пользу Шатунова. Разин в ответ обещал продолжить судиться, самому же исполнителю поступали менее интеллигентные угрозы. „Я тебя в порошок сотру! Ты и твой директор сгниете на нарах!“, — писал он.
Теперь же Разин продолжает „назначать“ виноватых в смерти бывшего подопечного. Сначала он умудрился обвинить суд, а не далее как вчера — как раз директора Шатунова. Но чем больше он проявляет активности, тем больше неприятия и даже подозрений вызывает у поклонников покойного певца.