Юрий Шатунов перед смертью получал угрозы от Андрея Разина

По словам Шатунова, он не хотел иметь ничего общего с Разиным и хотел восстановить справедливость — исполнять песни „Ласкового мая“, как и делал это 30 и более лет назад. Напомним, что между Юрием и Андреем был длительный суд за права на композиции группы. В итоге суд принял решение в пользу Шатунова. Разин в ответ обещал продолжить судиться, самому же исполнителю поступали менее интеллигентные угрозы. „Я тебя в порошок сотру! Ты и твой директор сгниете на нарах!“, — писал он.