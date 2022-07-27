Tопчик
27.07.2022, 17:44

Девять лучших продуктов, помогающих при стрессе

 
red pepper
red pepper
ФОТО: Shutterstock

Мы живем в состоянии стресса. И невозможно сейчас вернуть позитив людям, которым каждый день на голову падают бомбы, разрушаются их дома и происходит весь ужас, который несет с собой война, передает ТСН.

Живущему не в таких страшных условиях недостаточно сказать: не нервничайте, чтобы тревога ушла из души и сердца. И все же нужно помнить, что наше настроение напрямую зависит от производимых организмом веществ, особым образом влияющих на головной мозг и центральную нервную систему, написала диетолог Светлана Фус на своей странице в соцсети.

„Влияют на настроение, так называемые нейротрансмиттеры – серотонин, норепинефрин, допамин, эндорфин и триптофан. Благодаря им мы чувствуем себя уверенно, чувствуем прилив жизненных сил и положительных эмоций, воспринимаем мир в более ярких красках“, – добавляет она.

Если количество нейротрансмиттеров в организме уменьшается, настроение соответственно снижается. Чаще это происходит из-за стрессов, недостатка сна и отдыха, нарушения питания. Обычно способствуют улучшению настроения активный отдых и занятия спортом. И у кого есть такая возможность нужно ее использовать.

„Но хочу напомнить, что употребление некоторых продуктов питания будет способствовать выработке нейромедиаторов и поможет немного улучшить настроение. Конечно, если эти продукты вам доступны“, — говорит Светлана Фус.

  • Говядина

  • Рыба

  • Бананы

  • Острый перец

  • Орехи

  • Шоколад

  • Яйца

  • Сыр

  • Каши

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