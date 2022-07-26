„Это не то, к чему я привыкла будучи известной актрисой в России“: Чулпан Хаматова рассказала, как проходит ее день в Риге(29)
После переезда из России в начале марта актриса Чулпан Хаматова признается, что война внесла свои коррективы в ее планы и мечты относительно профессии. Однако, возможность работать и ставить спектакли спасает ее в изменившейся реальности. В августе актриса покажет в Таллинне моноспектакль „Орфей“ (билеты ЗДЕСЬ), о котором рассказала журналисту RusDelfi Алине Захаровой. Полное интервью смотрите ниже!
„Да, я зарабатываю и вроде бы все складывается. Конечно, это не то, к чему я привыкла, будучи известной актрисой в России, и, наверное, одной из самых высоко оплачиваемых. Но ничего страшного, начинается какой-то новый этап жизни“, - рассказала Чулпан о своей новой жизни в Латвии.
„Сегодня я была на уроке латышского языка. Я встречу моих друзей, которые приехали из Германии. Это наши врачи, которые давно уехали. Они уехали несколько лет назад, но подружилась я с ними, когда они помогали фонду или фонд помогал им, все друг другу помогали - это врачи из клиники Димы Рогачева, они сейчас в Риге, и мы сейчас встретимся обнимемся и поедем, собственно, в тот дом, который я построила несколько лет назад“, - описала свой день Чулпан Хаматова.
С начала марта, после переезда в Латвию, актриса выпустила премьеру в Новом Рижском театре у Алвиса Херманиса, спектакль под названием „Постскриптум“. По ее признанию, это огромное счастье для нее как для художника и для актрисы, потому что работа и возможность задавать все вопросы внутри работы, которую готовишь, и получать какие-то ответы, спасает чрезвычайно. „Это была моя такая реабилитация, наверное, после достаточно жёсткой посадки в изменившейся реальности. Дети пошли в школу. В общем, есть ощущение, что, может, даже хватит сил жить дальше“, - говорит Чулпан.
Тем не менее, относительно планов на будущее Хаматова признается, что еле-еле научилась строить что-то на неделю вперед. „Если раньше я планировала отпуск за год - не успел кончиться один, я уже планировала другой на всякий случай, чтобы успеть забронировать гостиницы билеты и не дай Бог не ткнуть никакую работу - то сейчас я вдруг обнаружила, что у меня начнется отпуск, а я даже не понимаю, что в него делать“.
Чулпан говорит, что у нее было много планов, мечт, идей, связанных с фондом „Подари жизнь“ и с профессией…“И вдруг выяснилось, что это все может в одну секунду исчезнуть. Наверное, это ещё некая внутренняя травма - почему я боюсь сейчас планировать“.
Совсем скоро, в августе, актриса приедет в Эстонию с моноспекталем „Орфей“. Вместе со своим другом, арфистом Александром Болдачевым они сделали программу, которая была посвящена в основном любовной теме Орфея и Эвридики. Но потом, по словам актрисы, когда случилось 24 февраля, стало понятно, что нужно выходить из этого ада. „На самом деле лира, песня, искусство, поэзия может быть в этом смысле каким-то проводником из тьмы в свет. Главное — не оборачиваться назад, как Эвридика. Это очень личная программа из тех стихов, которые мне помогают жить, которые я читаю сама себе в сложные моменты жизни — это как кислородная маска. Может быть, это лекарство, может быть, эта поэзия и эта музыка помогут еще кому-то, но это очень личное“.
Чулпан Хаматова приедет в Таллинн 12 августа. В „Орфее“ Чулпан будет говорить со всеми, но каждый услышит свое – главное, необходимое. Для одних спектакль станет медитацией, для других — манифестом, для третьих — исповедью. А четвертые унесут в сердце надежду на мир, в котором гармония слова и музыки важнее битв и борьбы, а искусство – выше любых границ. Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.