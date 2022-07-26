„Это не то, к чему я привыкла будучи известной актрисой в России“: Чулпан Хаматова рассказала, как проходит ее день в Риге

„Да, я зарабатываю и вроде бы все складывается. Конечно, это не то, к чему я привыкла, будучи известной актрисой в России, и, наверное, одной из самых высоко оплачиваемых. Но ничего страшного, начинается какой-то новый этап жизни“, - рассказала Чулпан о своей новой жизни в Латвии.

„Сегодня я была на уроке латышского языка. Я встречу моих друзей, которые приехали из Германии. Это наши врачи, которые давно уехали. Они уехали несколько лет назад, но подружилась я с ними, когда они помогали фонду или фонд помогал им, все друг другу помогали - это врачи из клиники Димы Рогачева, они сейчас в Риге, и мы сейчас встретимся обнимемся и поедем, собственно, в тот дом, который я построила несколько лет назад“, - описала свой день Чулпан Хаматова.

С начала марта, после переезда в Латвию, актриса выпустила премьеру в Новом Рижском театре у Алвиса Херманиса, спектакль под названием „Постскриптум“. По ее признанию, это огромное счастье для нее как для художника и для актрисы, потому что работа и возможность задавать все вопросы внутри работы, которую готовишь, и получать какие-то ответы, спасает чрезвычайно. „Это была моя такая реабилитация, наверное, после достаточно жёсткой посадки в изменившейся реальности. Дети пошли в школу. В общем, есть ощущение, что, может, даже хватит сил жить дальше“, - говорит Чулпан.

Тем не менее, относительно планов на будущее Хаматова признается, что еле-еле научилась строить что-то на неделю вперед. „Если раньше я планировала отпуск за год - не успел кончиться один, я уже планировала другой на всякий случай, чтобы успеть забронировать гостиницы билеты и не дай Бог не ткнуть никакую работу - то сейчас я вдруг обнаружила, что у меня начнется отпуск, а я даже не понимаю, что в него делать“.

Чулпан говорит, что у нее было много планов, мечт, идей, связанных с фондом „Подари жизнь“ и с профессией…“И вдруг выяснилось, что это все может в одну секунду исчезнуть. Наверное, это ещё некая внутренняя травма - почему я боюсь сейчас планировать“.