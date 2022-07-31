„Пока что счет 9:0“: Известный комик Долгополов рассказал, в каком моменте Эстония побеждает все страны

После непродолжительного общения с залом, комик рассказал, что прожив какое-то время в Эстонии, ему приходится заново выстраивать свой социальный круг. Он пытается учить язык, но пока ограничивается стандартным приветствием в магазинах.

Долгополов также рассказал, что вместе со своим другом любит путешествовать в другие страны с концертами и сравнивать города. „Пока что счет 9:0 в пользу Эстонии“, - заявил комик со сцены, сорвав аплодисменты зрителей, - Но это только по уровню жизни, по общению - 0:9 в пользу любой другой точки на планете Земля“, - добавил Долгополов.

Также, комик рассказал, что когда он только приехал в Эстонию, люди пугали его плохой погодой. „Все говорят, у нас плохой климат, тебе повезло, ты попал на лучшие два месяца в году. Дальше будет слякоть, дождь, влажность и ветер, и меня это так удивляет, как будто я приехал из Монте-Карло“, - заявил комик, добавив, что в России у него нескольких друзей придавило деревьями.

В целом, Долгополов надеется, что в Эстонии его будет ждать скучная жизнь. „Я всю жизнь прожил в России, где какие-то митинги, разгоны, посадки, экономическая нестабильность, я устал веселиться, хочу сидеть в тапочках и смотреть телевизор“.

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