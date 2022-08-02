ПО СЛУХАМ | „Когда же это кончится?“ Возмущенная читательница поставила „туалетный“ вопрос ребром(19)
Нам приходит много интересных историй от читателей Bublik, которые хотели бы остаться анонимными, поэтому рубрика „По слухам“ возвращается!
„Я не понимаю, как люди могут говорить о равенстве между мужчинами и женщинами, если в реальности до равенства в обычной жизни нам еще ой как далеко?“ — с таким вопросом в редакцию Bublik обратилась возмущенная читательница.
В современном обществе некоторые считают, что женщины и мужчины между собой абсолютно равны. Как на законодательном уровне, так и на социальном. Читательница раздела Bublik с этим не согласна.
„Самый простой пример подобного заблуждения — женские и мужские туалеты. В силу физиологических потребностей женщины чаще ходят в туалет и делают это несколько иначе, чем мужчины. Поэтому стандартная картина практически на любом мероприятии — огромная очередь в женский туалет и ее отсутствие в мужской. А даже если мужской переполнен, очередь всё равно будет в разы меньше, чем в женский. Мне кажется, что это связано с тотальным игнорированием проблемы со стороны застройщиков, организаторов и прочих связанных с туалетами людей! О равенстве можно говорить, только когда потребности той или иной группы людей учтены.
Женская физиология уже некоторое время является в обществе табуированной темой. Поэтому туалетный вопрос практически не поднимают.
Например, во время менструации женщинам было бы важно иметь в кабинке туалета раковину — элементарно чтобы помыть руки и соблюсти необходимую гигиену. На практике мы видим совсем другую картину. К тому же, для того, чтобы мужчинам справить малую нужду, им не нужна целая кабинка. У женщин это опять же происходит по-другому.
Простая математика: женщины в среднем чаще ходят в туалет; женщин в мире больше, чем мужчин; у женщин уходит больше времени на использование самого туалета. Казалось бы, вывод напрашивается сам: просто делайте больше кабинок для женщин и проблема очередей будет решена. Но почему-то ситуация не меняется годами.
Собственно, вопрос: когда же это кончится? Или мы так и будем закрывать глаза и представлять, что проблемы очередей в женские туалеты не существует?“
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