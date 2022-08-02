ПО СЛУХАМ | „Когда же это кончится?“ Возмущенная читательница поставила „туалетный“ вопрос ребром

В современном обществе некоторые считают, что женщины и мужчины между собой абсолютно равны. Как на законодательном уровне, так и на социальном. Читательница раздела Bublik с этим не согласна.

„Самый простой пример подобного заблуждения — женские и мужские туалеты. В силу физиологических потребностей женщины чаще ходят в туалет и делают это несколько иначе, чем мужчины. Поэтому стандартная картина практически на любом мероприятии — огромная очередь в женский туалет и ее отсутствие в мужской. А даже если мужской переполнен, очередь всё равно будет в разы меньше, чем в женский. Мне кажется, что это связано с тотальным игнорированием проблемы со стороны застройщиков, организаторов и прочих связанных с туалетами людей! О равенстве можно говорить, только когда потребности той или иной группы людей учтены.



Женская физиология уже некоторое время является в обществе табуированной темой. Поэтому туалетный вопрос практически не поднимают.

Например, во время менструации женщинам было бы важно иметь в кабинке туалета раковину — элементарно чтобы помыть руки и соблюсти необходимую гигиену. На практике мы видим совсем другую картину. К тому же, для того, чтобы мужчинам справить малую нужду, им не нужна целая кабинка. У женщин это опять же происходит по-другому.



Простая математика: женщины в среднем чаще ходят в туалет; женщин в мире больше, чем мужчин; у женщин уходит больше времени на использование самого туалета. Казалось бы, вывод напрашивается сам: просто делайте больше кабинок для женщин и проблема очередей будет решена. Но почему-то ситуация не меняется годами.



Собственно, вопрос: когда же это кончится? Или мы так и будем закрывать глаза и представлять, что проблемы очередей в женские туалеты не существует?“



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