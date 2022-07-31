Tопчик
31.07.2022, 17:00

Компания переработала фаллоимитаторы для создания обуви

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Обувь из переработанных секс-игрушек
Обувь из переработанных секс-игрушек
ФОТО: Screenshot

В рамках компании фирмы „Хватит тра*ать мать-землю“ фирма Rose In Good Faith выпускает идеальную повседневную обувь, сделанную из секс-игрушек.

Вдохновленный архитектурой культового музея современного искусства в Лос-Анджелесе, Plastic Soul потратил около двух лет на создание модели.

Компания Rose In Good Faith берет бракованные фаллоимитаторы и перерабатывает их в пластик. Затем уже этот пластик используется для создания обуви.

Кремового цвета, туфли Plastic Soul не только водонепроницаемы, но и имеют встроенный супинатор, а также пробковую внутреннюю часть для максимального комфорта.

Познакомиться с компанией „Хватит тра*ать мать-землю“ поближе, а также приобрести обувку можно на сайте Rose In Good Faith.

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