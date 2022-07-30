„За эту посредственность не дал бы и ломаного гроша“. Что читатели RusDelfi думают о спектакле Ренаты Литвиновой за 600 евро?

Те, кто купил билет на галёрке за 250!!! евро должен чувствовать себя нищим по сравнению с теми, кто купил на первый ряд за 600 евро. А те, кто купил за 600 евро, после спектакля почувствуют себя идиoтами. Даже если деньги девать некуда, то наверняка можно потратить их с большей для себя пользой и получить большее удовольствие.

А я не уважаю эту особу, возомнившую себя великой актрисой и режиссером. За эту посредственность не дал бы ломаного гроша, а чтобы посмотреть на нее из зрительного зала - тем более.

Литвинова, переехавшая жить во Францию, наверное, живёт теперь от зарплаты до зарплаты. Ну не она одна такая...

250-600 евро. Были бы билеты по 50, зал был бы пуст. Аренду зала не окупить. А так придёт десяток -другой откормленных бобров от „богемы“на первый ряд на эту малохольную подивиться. Затраты и покроют. Посещение театра давно стало „статусным мероприятием“ для гламурной (внезапно разбогатевшевшей жлобской)личности. Вторая причина - голосок у Ренаты слабенький, дальше первого ряда ничего не разобрать. Хотя, что там разбирать...

Не театрал я. Последний раз подруга уломала меня на „Есенина“ сходить. Гастроли Московской труппы. В главной роли - Безруков. Ну и что я увидел? Есенин - бригадир Саша Белый. Те же интонации, мимика бандитская. Поэтому Вицин играл трусов, а Крамаров - придурков. А вот Никулин, Папанов, Леонов, Евстигнеев и многие другие настоящие Артисты прекрасно исполняли и серьёзнейшие роли, наряду с комедийными. Нынешние лицедеи играют только себя любимых. Перевоплощаются исключительно с помощью 3D, или как его там, грима. Скучно и противно. Рената - не исключение. Голосом косит под Доронину ..Но не Доронина, увы...