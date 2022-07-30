ВИДЕО | Попугаев научили играть в гольф

Во время опыта перед попугаем ставили платформу с зеленым ковровым покрытием, которое было помещено в ящик с решеткой. По углам поля располагались лунки треугольной формы. Именно в этом ящике находился мячик, который попугай с помощью палочки должен был загнать в правильную лунку.