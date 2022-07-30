30.07.2022, 20:00
ВИДЕО | Попугаев научили играть в гольф
ФОТО: Youtube
Процесс игры попугаев какаду в гольф сняли на камеру. Видео показали в сети. Тест проходили несколько какаду. Но один из них, взрослый самец по имени Фигаро, превзошел большинство своих соперников, передает Курсор.
Ученые из Австрии решили научить попугаев какаду играть в гольф. Придумал провести такой эксперимент доктор Антонио Осуна-Маскаро.
Во время опыта перед попугаем ставили платформу с зеленым ковровым покрытием, которое было помещено в ящик с решеткой. По углам поля располагались лунки треугольной формы. Именно в этом ящике находился мячик, который попугай с помощью палочки должен был загнать в правильную лунку.
Если у попугая получилось, то в награду он получал орешек кешью. С первого раза все получилось у самца по имени Фигаро.