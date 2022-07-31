ГОРЯЧИЙ КАДР | Вечно молодая Ану Саагим показала свою фигуру на отдыхе

Светская львица Ану Саагим, которой в этом году исполнилось 60 лет, не проявляет никаких признаков усталости или старости – совсем наоборот. Ану все еще выглядит на 25 лет, поэтому многие готовы отдать все, чтобы узнать ее секрет.