31.07.2022, 18:54
ГОРЯЧИЙ КАДР | Вечно молодая Ану Саагим показала свою фигуру на отдыхе(11)
ФОТО: | Õhtuleht
Светская львица Ану Саагим, которой в этом году исполнилось 60 лет, не проявляет никаких признаков усталости или старости – совсем наоборот. Ану все еще выглядит на 25 лет, поэтому многие готовы отдать все, чтобы узнать ее секрет.
Никого не удивит, что 60-летняя Саагим выглядит великолепно. Тем не менее, ей удается поражать публику все больше и больше. Новая фотография светской львицы ясно показывает, в какой хорошей форме она находится.
Сейчас Ану наслаждается отпуском в Италии, а именно - на острове Капри. Туда она отправилась с подругой Реэт Хярма, чтобы отметить день рождения второй.