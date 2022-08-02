Не в себе: топ-5 знаков Зодиака, которые сталкиваются с психическими расстройствами

Телец

Представители данного знака зодиака искренне верят в мистику и потусторонние силы. Зачастую они накручивают себя по пустякам, страдают от излишней мнительности и паранойи. К тому же Тельцы чаще остальных сталкиваются с симптомами классического обсессивно-компульсивного расстройства.

Рак

Представители данного знака зодиака отличаются излишней эмоциональностью и нестабильной психикой. Они страдают паранойей, избегают ответственности и винят всех вокруг в своих неудачах.

Скорпион

Несмотря на любовь к манипуляциям, представители данного знака зодиака являются настоящими социопатами. Периодически они сознательно подвергают себя опасности и максимально ограничивают общение с внешним миром.

Стрелец

Представители данного знака зодиака не умеют контролировать свои эмоции, избегают привязанностей, уходят от ответственности и страдают от клаустрофобии.

Водолей

Представители данного знака зодиака чаще остальных страдают от детских страхов и травм. Они являются теми еще паникерами, находящимися в ловушке собственного подсознания. Водолеям необходима помощь психологов или психиатров, чтобы справиться со своими проблемами.