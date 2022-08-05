В Испании разгорелся скандал из-за социальной рекламы, призывающей всех на пляж

Министерство по вопросам равноправия Испании и Женский институт на этой неделе запустили летнюю кампанию, чтобы убедить женщин, обеспокоенных своим внешним видом, пойти на пляж. „Лето и наше тоже“, - гласит слоган над изображением пяти женщин разной внешности.

О кампании написали ведущие мировые СМИ, ее поддержала министр по социальным правам Испании Ионе Беларра, заявившая „Все тела - пляжные тела“ в „Твиттере“.

Однако похвалы в адрес социальной рекламы вскоре сменились критикой.

В пятницу модель плюс-сайз из Лондона Найом Николас-Уильямс рассказала, что для постера была использована фотография из ее „Инстаграма“. Разрешения у девушки никто не спросил.

На постере Найом одета в золотое бикини - она сидит на песке, повернув голову к зрителю. Модель рассказала, что о постере ей рассказал один из ее 78 тысяч подписчиков, после того как рекламная кампания получила известность.

„Я была ошеломлена, потому что такого я раньше не видела“, - говорит модель. „Это не стоковое фото, это изображение, которое я опубликовала в своем „Инстаграме“. Это грубо и это неуважительно“, - добавила она.

После того как Найом пожаловалась на произошедшее в соцсетях, с ней связались представители иллюстратора, создавшего финальную версию плаката.

„Они сказали, что использовали мое изображение, потому что у них не хватало времени“, - рассказывала модель, добавляя, что ей принесли извинения и предложили компенсацию.

„Я раздражена, потому что если бы меня спросили с самого начала и я могла бы принять решение, то, вероятно, согласилась“, - объяснила она.

Отредактированное тело

На этом, однако, скандалы не закончились - уже на следующий день еще одна британская модель пожаловалась, что и ее изображение было использовано испанским правительством без разрешения. Более того, дизайнеры отредактировали ее фотографию, „дорисовав“ ей ногу вместо протеза.

32-летняя Сиан Грин-Лорд рассказала, что узнала о постере от друзей. Изображение модели находится в левом нижнем углу плаката.