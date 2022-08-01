ОПРОС | „Уже не боимся“: Готовятся ли жители Ласнамяэ к высоким ценам на отопление и новой волне коронавируса?(18)
На прошедших выходных состоялся традиционный фестиваль пирожков Ласнамяэ. Журналист rusDelfi Алина Захарова прогулялась по фестивалю и поговорила с жителями Ласнамяэ на волнующие их темы. По словам гостей, очереди были очень большие и пирожков на всех не хватило. Но люди не унывали, наслаждались хорошей погодой и строили планы на будущее.
К новому осеннему сезону ласнамяэсцы относятся спокойно - новая волна коронавируса или поднятие цен на отопление их не особо пугает:
„Уже не боимся на самом деле коронавируса. По-моему, это так спокойно уже все проходит, как обычная простуда“;
„Главное - чтобы было здоровье у всех“;
„ Это всех нас касается и все мы будем платить за электричество и все мы переболеем коронавирусом - просто надо жить и радоваться. Пирожок съедим и радостно вперед“.
В связи с недавним горячим обсуждением по поводу неподъемных цен в 600 евро за спектакль Ренаты Литвиновой (смотри здесь), Алина Захарова узнала у жителей Ласнамяэ, сколько максимум они бы готовы были отдать за поход на концерт, спектакль, фестиваль и т.д.
„100 евро это очень нормальная цена была бы“;
„Может быть 200 максимум 300 - это прямо если что-то очень интересное, захватывающее“;
„Обычно мы ходим на концерты, спектакли - ну 150 евро максимум“, - отвечали гости фестиваля пирожков.
Алина также встретила на фестивале пирожков старейшину Ласнамяэ Юлианну Юрченко, которая поделилась своими ощущениями от общения с местными жителями и рассказала, какие вопросы готова и будет решать, чтобы сделать жизнь ласнамяэсцев лучше.