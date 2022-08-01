ОПРОС | „Уже не боимся“: Готовятся ли жители Ласнамяэ к высоким ценам на отопление и новой волне коронавируса?

К новому осеннему сезону ласнамяэсцы относятся спокойно - новая волна коронавируса или поднятие цен на отопление их не особо пугает:

„Уже не боимся на самом деле коронавируса. По-моему, это так спокойно уже все проходит, как обычная простуда“;

„Главное - чтобы было здоровье у всех“;

„ Это всех нас касается и все мы будем платить за электричество и все мы переболеем коронавирусом - просто надо жить и радоваться. Пирожок съедим и радостно вперед“.

В связи с недавним горячим обсуждением по поводу неподъемных цен в 600 евро за спектакль Ренаты Литвиновой (смотри здесь), Алина Захарова узнала у жителей Ласнамяэ, сколько максимум они бы готовы были отдать за поход на концерт, спектакль, фестиваль и т.д.

„100 евро это очень нормальная цена была бы“;

„Может быть 200 максимум 300 - это прямо если что-то очень интересное, захватывающее“;

„Обычно мы ходим на концерты, спектакли - ну 150 евро максимум“, - отвечали гости фестиваля пирожков.

Алина также встретила на фестивале пирожков старейшину Ласнамяэ Юлианну Юрченко, которая поделилась своими ощущениями от общения с местными жителями и рассказала, какие вопросы готова и будет решать, чтобы сделать жизнь ласнамяэсцев лучше.