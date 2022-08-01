01.08.2022, 18:39
ВИДЕО | Дайте Оскар этой богине! В Сети смеются над „битвой“ таксы и кота
ФОТО:
В социальных сетях пользователей рассмешил смешной ролик с домашними животными. Видео собрали более 150 тысяч просмотров, передает 24 Канал.
На кадрах можно было увидеть, как собака играла с котом. Но в один из моментов пушистик решил дать псу лапкой „пощечину“.
Реакция собаки на такие действия была удивительной:
Людям в социальных сетях очень понравилось видео, и они активно оставляли под ним свои комментарии.
„Пес пытался показать кошке, что он полностью открыт для нее и не проявляет к ней агрессии, потому что хочет дружить“.
„Да драматично! У него есть будущее в актерском мастерстве, он смог так хорошо сыграть эту роль“.
„Мне совсем не нравится этот кот“.