Юмор
01.08.2022, 18:39

ВИДЕО | Дайте Оскар этой богине! В Сети смеются над „битвой“ таксы и кота

 
Такса
Такса
ФОТО: Photo by Khalid Elkady on Unsplash

В социальных сетях пользователей рассмешил смешной ролик с домашними животными. Видео собрали более 150 тысяч просмотров, передает 24 Канал.

На кадрах можно было увидеть, как собака играла с котом. Но в один из моментов пушистик решил дать псу лапкой „пощечину“.

Реакция собаки на такие действия была удивительной:

Людям в социальных сетях очень понравилось видео, и они активно оставляли под ним свои комментарии.

  • „Пес пытался показать кошке, что он полностью открыт для нее и не проявляет к ней агрессии, потому что хочет дружить“.

  • „Да драматично! У него есть будущее в актерском мастерстве, он смог так хорошо сыграть эту роль“.

  • „Мне совсем не нравится этот кот“.

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