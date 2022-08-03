ФОТО | Премьер-министр Финляндии Санна Марин отметила важный день: с момента нашей встречи прошло 18 лет

Марин и ее муж, бывший спортсмен, Райккенен поженились 1 августа 2020 года в Кесаранта. В понедельник вечером Марин опубликовала свадебное фото в своем аккаунте в Instagram и добавила: „Прошло 18 лет с тех пор, как я встретила тебя. С годовщиной свадьбы“.

Премьер-министр Финляндии встретила свою вторую половинку, когда ей было 18 лет. Оба в то время были еще студентами и впервые встретились в баре. „Она была немного серьезнее, чем ее подруга“, — сказал Райккенен в недавнем интервью журналу Vogue.

В августе 2020 года Марин рассказал финскому журналу Kotiliesi, что из-за коронавируса проведение свадьбы несколько раз подвергалось сомнению, и в итоге за организацию взялись всего за три недели до мероприятия. Торжество проходило только в компании 40 самых близких людей, а поскольку работа премьер-министра срочная и непредсказуемая, гостей, на всякий случай, попросили записать в свои календари два выходных дня для свадьбы.