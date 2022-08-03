Как бороться с сонливостью на работе
Хроническое недосыпание, бессонница, недостаток витаминов и солнечного света - все это приводит к сонливости на рабочем месте. Чтобы справиться с сонливостью, нужно определить ее причину, считают специалисты, сообщает Rambler.
Снижение концентрации внимания, рассеянность, голова отказывается „включаться“, каждая мысль дается с невероятным трудом. По словам сомнолога Павла Кудинова, основной причиной вышеперечисленных проблем и, соответственно, того, что в середине дня начинает клонить в сон, служит недостаточность отдыха ночью. Обычно это состояние длится недолго, в течение примерно 30 минут, а потом проходит, уточнил он.
Бороться с дневным сном можно разными способами. Например, если человек работает удаленно, можно сделать небольшую разминку на мышцы, „чтобы разогнать кровь“, посоветовал Кудинов. Также хорошо помогают прогулки, контрастный душ или умывание прохладной водой.
Сомнолог подчеркнул, что лучшим способом бодро провести день все же является хороший ночной сон.