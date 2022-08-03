Как бороться с сонливостью на работе

Снижение концентрации внимания, рассеянность, голова отказывается „включаться“, каждая мысль дается с невероятным трудом. По словам сомнолога Павла Кудинова, основной причиной вышеперечисленных проблем и, соответственно, того, что в середине дня начинает клонить в сон, служит недостаточность отдыха ночью. Обычно это состояние длится недолго, в течение примерно 30 минут, а потом проходит, уточнил он.