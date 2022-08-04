Мед с шишками, консервы, „Какашка и весна“: что советуют привезти из Эстонии в качестве сувенира?

Консервы с мясом тюленя. Некоторые, правда, отметили, что в багаж с таким сувениром не пустят, и что в Эстонии тюленей вовсе нет. „А Орёл и Решка 2021 показывали, что их на острове Кихну производят. Я пробовала, но не помню, чтобы была в восторге“, - написала Наталья.

Кама. Участница группы предположила, что ее точно мало кто пробовал, а ведь кама еще и полезный продукт.

Книгу „Какашка и весна“ Андруса Кивиряхка. Под этим комментарием предложили еще один хит того же автора - „Глюк и Фейсбук“.

Воздух Эстонии.

Мед с шишками. Несколько пользовательниц написали, что в Таллинне можно найти интересный мед с самыми разными вкусовыми сочетаниями: с шишками, с мятой, с черным чесноком, с имбирем, с айвой и так далее.

Шапку в баню. Многие предлагали и вязаные вещи, такие как носки, варежки или тапочки, которые обычно продаются на столичном рождественском рынке.

Флаг Эстонии. Предлагали также одежду с эстонской символикой или текстильный шоппер.