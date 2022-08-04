Мед с шишками, консервы, „Какашка и весна“: что советуют привезти из Эстонии в качестве сувенира?(8)
Лето - сезон отпусков и поездок, и многим, отправляясь в путешествие к друзьям и знакомым, хочется подарить какой-нибудь сувенир из Эстонии. Но что дарить людям, у которых все есть? Таким вопросом задалась участница группы „Ищу совета (Эстония) в Фейсбуке.
„Отправляясь в путешествие Что подарить в качестве сувенира из Эстонии людям у которых все есть и что можно взять на борт райна? Всякое барахло типа чашек,брелков не предлагать“, - написала участница группы Наталия.
Разумеется, многие комментаторы советовали алкоголь и сладости, например ликер Vana Tallinn и конфеты Kalev, однако, встречались и необычные варианты:
Консервы с мясом тюленя. Некоторые, правда, отметили, что в багаж с таким сувениром не пустят, и что в Эстонии тюленей вовсе нет. „А Орёл и Решка 2021 показывали, что их на острове Кихну производят. Я пробовала, но не помню, чтобы была в восторге“, - написала Наталья.
Кама. Участница группы предположила, что ее точно мало кто пробовал, а ведь кама еще и полезный продукт.
Книгу „Какашка и весна“ Андруса Кивиряхка. Под этим комментарием предложили еще один хит того же автора - „Глюк и Фейсбук“.
Воздух Эстонии.
Мед с шишками. Несколько пользовательниц написали, что в Таллинне можно найти интересный мед с самыми разными вкусовыми сочетаниями: с шишками, с мятой, с черным чесноком, с имбирем, с айвой и так далее.
Шапку в баню. Многие предлагали и вязаные вещи, такие как носки, варежки или тапочки, которые обычно продаются на столичном рождественском рынке.
Флаг Эстонии. Предлагали также одежду с эстонской символикой или текстильный шоппер.
Юри Ратаса или Каю Каллас. Без комментариев.
А вы бы что привезли из Эстонии в качестве сувенира? Поделитесь с нами!