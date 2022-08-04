Как по числу судьбы определить характер и испытания, выпавшие на долю человека

Если ваше число судьбы три, вы искусный оратор, умеющий ловко разруливать любые конфликты или, казалось бы, тупиковые ситуации. Ещё людей-троек выделяет среди остальных талант смеяться в лицо трудностям, которые чаще всего приходят в финансовой сфере. В то же время люди с числом судьбы три достаточно удачливы. Так что рискните как-нибудь и купите лотерейный билет, вдруг повезёт.

Все обладатели двойки в числе судьбы — люди эмоциональные и крайне нежные. Двойка сигнализирует о том, что человек может гибко менять точку зрения и учиться на ошибках, не слишком упрям или настойчив. Но именно из-за мягкости обладатель числа судьбы два часто борется с перепадами настроения. На работе такие люди раскрываются в команде, их часто называют душой компании. В сердечных делах иногда бывают эгоистичны, при этом жуткие романтики.

Люди, у которых число судьбы единица, отличаются сильным характером. Они не любят прогибаться и подчиняться чужой воле, поэтому предпочитают принимать решения исключительно самостоятельно. Люди-единицы — лидеры и прекрасные руководители, чаще других занимают на работе управляющие должности. В любви и семейной жизни люди с числом судьбы единица немного сдержаны, но зато максимально преданы партнёру.

Что же такое число судьбы? Это зашифрованная информация о вашем характере, сильных и слабых качествах или же подсказка, которая поможет избежать ошибок в жизни. Сейчас подробно расскажем, что же число судьбы говорит именно про вас.

Перед тем как раскрыть значение каждого из чисел судьбы, коротко расскажем вам, как же его рассчитать, чтобы узнать своё. Всё легко: сложите цифры из даты рождения, пока не получится простое число. Например, 01.02.1789. Получаем следующее: 0 + 1 + 0 + 2 + 1 + 7 + 8 + 9. В итоге у вас получится абстрактное число. В данном случае это будет 28, то есть 2 + 8. Получаем 10, далее складываем 1 + 0 = 1.

Цифры и числа окружают нас везде: номера квартиры, мобильного телефона, количество денег в кошельке. Но есть особенные числа, влияющие непосредственно на судьбу человека, его характер и жизнь в целом. Оккультисты, эзотерики и экстрасенсы верят в магию чисел и в то, что не просто так каждому из нас досталось то или иное число. Есть даже целая наука, которая занимается изучением чисел судьбы, — нумерология .

Какое значение у числа судьбы 4

Люди с числом судьбы четыре очень беспокоятся за свою стабильность — как эмоциональную, так и финансовую. Люди-четвёрки умиротворённые, упрямые и не слишком любят рисковать, выбирая холодный расчёт, а не горячие эмоции. Обладатели числа судьбы четыре обычно строят гармоничные и длительные романтические отношения, они самодостаточные личности и на первом месте для них собственный комфорт.

Какое значение у числа судьбы 5

Если вы человек-пятёрка, поздравляем! Цифра пять в нумерологии считается символом любви к жизни. Люди с числом судьбы пять неугомонные исследователи, заражающие позитивом всех вокруг. Иногда трудно приходится уживаться со скучными коллегами в офисе, но зато на корпоративах люди с числом пять всегда показывают себя настоящими звёздами.

Какое значение у числа судьбы 6

Обладатели числа судьбы шесть зачастую перфекционисты. Эти люди до победного отстаивают своё мнение в споре, поэтому именно из шестёрок получаются лучшие адвокаты или политики. А ещё человек с числом судьбы шесть справедлив и обладает большими амбициями. Правда, именно из-за этого часто ставит карьеру на первое место, забывая про домашних.

Какое значение у числа судьбы 7

Семёрки — человеческие сканеры, они безошибочно определяют характер других людей, их сильные и слабые стороны. Обладатели числа судьбы семь обожают учиться и получать знания, тут же проверяя их на практике. А ещё это люди, у которых с рождения сильно развита интуиция. В семье и любви семёрки часто становятся главными и занимают „место у руля“, но это не делает их тиранами, просто человек с числом судьбы семь может быть жёстким, когда это необходимо.

Какое значение у числа судьбы 8

Перевёрнутый знак бесконечности или же число судьбы восемь. Если вы обладатель восьмёрки, это сулит вам успех во всех начинаниях. Будто сама Вселенная помогает вам, подкидывая желаемое. Люди с числом судьбы восемь всегда готовы взять инициативу в свои руки, обожают быть в центре внимания и получать признания в любви. И хотя восьмёрка никогда не скажет об этом, но она верит в любовь с первого взгляда и часто ждёт принца на белом коне или ту самую принцессу из сказки.

Какое значение у числа судьбы 9

Если у вас число судьбы девять, это значит, что вы обладаете сильной волей. Девятки — творческие личности, которые любят удивлять окружающих множественными талантами. Обладатели числа судьбы девять не представляют жизнь без добрых дел и помощи окружающим. Именно по этим причинам часто задерживаются на работе, а затем и вовсе становятся трудоголиками. В любовных делах девятки не слишком уверены и долгое время ходят без второй половинки, так как их стандарты партнёра несколько завышены.