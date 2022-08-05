Российские политики требуют увольнения Ивана Урганта с Первого канала

Как сообщил „Парламентской газете“ секретарь группы, депутат Дмитрий Кузнецов, 4 августа он направил соответствующий запрос гендиректору Первого канала Константину Эрнсту. Кузнецов призвал разорвать трудовые отношения с телеведущими, если они публично не поддержат российских военных в Украине и мирных жителей Донбасса. Депутат попросил министра цифрового развития РФ Максута Шадаева взять это на свой контроль.

Кроме того, депутат направил запрос директору Большого театра Владимиру Урину, чтобы тот разорвал трудовые отношения с режиссером Александром Молочниковым, если тот не поддержит „специальную военную операцию“ в Украине. Кузнецов сообщил, что направил запрос главе Минкультуры Ольге Любимовой с требованием уволить Урина в случае его бездействия.

ГРАД создан по инициативе писателя и сопредседателя партии „Справедливая Россия — За правду“ Захара Прилепина. В группу входят депутаты Госдумы, сенаторы и деятели культуры. Группа сформирована на базе „Справедливой России“, но к ней также присоединились два депутата из других фракций — Иван Мусатов (ЛДПР) и актер Дмитрий Певцов («Новые люди“). В составе группы нет ни одного представителя „Единой России“.