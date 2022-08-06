Анне Вески: я была готова к тому, что время гастролей по России подошло к концу

Певица и ее команда решили отменить концерты, которые были отложены до этой весны из-за коронавируса. „Я была готова к тому, что время гастролей по России закончится“, - заявляет Вески.

Муж Анне Вески, Бенно Бельчиков, скончался после тяжелой болезни в первый день мая. Внезапно ухудшившееся здоровье Бенно стало причиной того, что дива не говорила о войне на Украине. Давление общественности было безумным, но Анне было трудно что-то сказать, когда больному мужу требовалась круглосуточная поддержка дома. В мае примадонна дала откровенное признание Kroonika, где рассказала о смерти мужа и войне на Украине.

Неизвестно, напрямую ли повлияли февральские события, но здоровье Бенно действительно ухудшилось, когда началась война на Украине. Анне объездила с Бенно всю Украину, неоднократно давала концерты в городах, которые мы видим в новостях. Глядя на разруху, учиненную на поле подсолнухов и одновременно ухаживая за дорогим мужем, Анна не могла найти слов... Слов, которых ждала публика, она не могла произнести, потому что ей было трудно. Как передать словами те чувства, которые вы испытываете, когда видите исчезновение жизни близкого человека и то, что происходит в Украине.

„Война — самое ужасное, что может случиться в мире. Когда в Украине началась война, у меня начали трястись руки, и мой разум не мог понять, как такое вообще возможно в сегодняшней Европе. Конечно, я против войны. Как вообще можно спрашивать, что я думаю о войне?!“ — недоумевает Анна. „Я могу открыто вам сказать: Анне Вески против войны! Ни один нормальный человек не может быть за войну“.