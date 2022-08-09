Физики шутят: ученый выдал фото колбасы за снимок Проксимы Центавра

Поводом для извинений стал твит, который опубликовал Кляйн. В нем он утверждал, что космический телескоп „Джеймс Уэбб“ прислал поразительный кадр со звездой Проксима Центавра. Ученый приложил к публикации изображение некоего объекта, напоминающего огненный шар с пылающими выбросами на поверхности.

„Фотография Проксимы Центравра, ближайшей звезды к Солнцу, которая расположена в 4,2 светового года от нас. Она была снята космическим телескопом „Джеймс Уэбб“. Какая детализация! Новый мир открывается нам день ото дня“, — подписал фото Кляйн.

Многие читатели Кляйна узнали на фотографии „звезды“ кусок чоризо. „Не могу понять, это розыгрыш или настоящая проксима так похожа на колбасу“, — недоумевал один из них. „Фейк. Это кусок чоризо“, — написал другой. „Когда такие публикации делает директор по научным исследованиям, он должен с первого твита указывать, что это фейковая информация. Вы же знаете, с какой скоростью распространяются фейки“, — подчеркнул еще один автор комментария.

Кляйну пришлось объясняться. „Учитывая некоторые комментарии, я вынужден пояснить, что этот твит, в котором я показал предположительный снимок Проксимы Центавра, был сделан для развлечения“, — написал он в Twitter. По его словам, шутка была направлена на то, чтобы поощрить людей мыслить критически и не принимать бездумно на веру сообщения от людей на высоких должностях.

„Я приношу извинения тем, кого шокировал мой розыгрыш“, — добавил ученый.