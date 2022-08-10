ВИДЕО | Котенок обругал воду за то, что она слишком мокрая

И вот очередное видео: снежный бенгальский котёнок уже почувствовал себя хозяином в доме и рассердился на неприятно мокрую воду. За это вода получила такую грозную отповедь, что должна была как минимум испариться от стыда. Однако после контрольной проверки лапой вода как ни в чём не бывало осталась такой же, как и была. И финальная реплика котёнка переводится на любой из языков неприличным словом. Смотрите сами: