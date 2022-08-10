10.08.2022, 16:00
ВИДЕО | Котенок обругал воду за то, что она слишком мокрая
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Бенгальские кошки завоёвывают сердца людей и, соответственно, соцсети. С этими неутомимыми созданиями и так скучать не приходится, а их непредсказуемость дарит всё новые сюжеты для видео.
И вот очередное видео: снежный бенгальский котёнок уже почувствовал себя хозяином в доме и рассердился на неприятно мокрую воду. За это вода получила такую грозную отповедь, что должна была как минимум испариться от стыда. Однако после контрольной проверки лапой вода как ни в чём не бывало осталась такой же, как и была. И финальная реплика котёнка переводится на любой из языков неприличным словом. Смотрите сами: