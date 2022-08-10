ВИДЕО | Truck show 2022: „В мечтах я вожу этот грузовик“

Большие, красивые, мощные - так о грузовиках отзываются посетители Truck show.



Для кого-то это просто повод посмотреть на оригинальный дизайн, для кого-то - возможность прикоснуться к мечте. „В мечтах я вожу этот грузовик“, - поделилась с RusDelfi одна из посетительниц выставки.



Организатор мероприятия Рене Хекконенс считает, что эту выставку для себя найдут интересной даже те, кто совсем не разбираются в технике и грузовиках.

Общая стоимость всех машин, которые приняли участие в крупнейшей в регионе демонстрации раскрашенных и тюнингованных большегрузных автомобилей, составила более 14 миллионов евро. Самое дорогое транспортное средство стоит 500 000 евро и принадлежит Мике Аувинену, владельцу крупнейшего в Скандинавии автопарка тюнингованных грузовиков.

Общий вес грузовиков превышает 800 тонн, в среднем каждый из них проезжает от 150 до 300 000 километров в год. Лишь очень небольшое количество грузовиков тюнингуют для выставок; подавляющее большинство используется для повседневной работы в качестве грузового транспорта, для перевозки заполнителей или бетона. На этот раз большой датский грузовик, в который встроена настоящая таверна в стиле Дикого Запада, совершит турне по Эстонии в качестве эксклюзивного выставочного автомобиля.