Дешевая пища поможет мозгу

Медик уточнила, какие недорогие продукты поддерживают когнитивные функции – мышление, концентрацию, наблюдательность, память и другие. Одним из таких продуктов Евдокимова назвала хлеб.

„Цельнозерновой хлеб из муки грубого помола – ржаной, ржано-пшеничный, с отрубями – содержат много витаминов группы В, которые помогают нервной системе быть в тонусе“, - сказала доктор.

Также на деятельности мозга позитивно сказывается потребление яиц. Эти продукты содержат крайне полезные для осуществления нейронных процессов аминокислоты, вещества лецитин, холин.



В свою очередь, льняное масло содержит высокую концентрацию жирных кислот, аналогичных тем жирам, которые присутствуют в дорогостоящей рыбе, такой как семга и другие лососевые. Помимо того, Евдокимова напомнила, что неврологическое здоровье улучшают и такие вещества как бетаин и бета-каротин – их источниками являются недорогие свекла и морковь.

Говоря о полезных для мозга напитках, диетолог прокомментировала возможные эффекты кофе и зеленого чая. По словам эксперта, кофеин эффективен для быстрого поиска идей и решений, а чай предпочтительнее для продолжительной умственной работы.

„Если необходимо быстро решить задачу, можно выпить кофе – однако тонизирующий эффект от него не продлится долго: вскоре организм расслабится. Для мозговой выносливости течение продолжительного времени лучше отдать предпочтение зеленому чаю, который тоже тонизирует, но не имеет расслабляющего пост-эффекта“.