„Хочу, чтобы в церквях показывали порно со мной“. Что известно об убитой в Петербурге порноактрисе

В среду, 10 августа, о порноактрисе Анастасии Гришман узнали даже те, кто никогда не посещал ни Pornhub, ни OnlyFans. В одной из своих соцсетей девушка добавила к нику слово „dead“, и „смерть“ для нее была скорее целью, чем пророчеством. Её тело нашли в квартире на Южном шоссе в Петербурге, в ванной. Труп пролежал не меньше недели. Только одна подруга за это время забеспокоилась и начала просить полицию проверить адрес. Впрочем, она уже тогда знала, что будет ждать сотрудников за дверью.

О детстве Насти не известно почти ничего. Существующую на сегодняшний день страницу „ВКонтакте“ она начала вести примерно в 16 лет. Судя по опубликованным фотографиям, девочка любила аниме и компьютерные игры. Эту любовь она пронесла через следующие 10 лет жизни. В 2017 году ее аккаунты стали популярны. По всей видимости, именно тогда она начала зарабатывать на жизнь, снимаясь в порнороликах. Пользователи просматривали ее старые снимки и отмечали, что без многочисленных тату девушка намного красивее. И немудрено: к 2021 году настоящую Настю из-за черной краски было крайне сложно рассмотреть. Незабитых частей тела почти не осталось.

Гришман отчаянно пыталась стать популярной. Опубликовав ссылку на OnlyFans, где размещала медиафайлы с обнаженкой, она дописала: „Хочу миллион подписчиков и чтобы вместо рекламы на улице висели баннеры с моей жопой, а в церквях показывали бы со мной порно“. В TikTok, где у Насти почти 300 тысяч подписчиков, она пообещала, что через 10 лет будет крутой, как ее коллега по цеху Саша Грей. Пыталась девушка пробиться и через телеэкран. В 2016 году она подала заявку на участие в телешоу „Пацанки“, но, судя по всему, редакторы сочли ее неинтересной.