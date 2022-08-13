Салман Рушди подключен к аппарату ИВЛ

„Новости не очень хорошие. Салман, скорее всего, потеряет глаз; нервы на его руке перерезаны; его печень повреждена ножом“, — говорится в заявлении Уайли, которое цитирует Reuters.

Нападение на 75-летнего Салмана Рушди произошло в городе Чаутоква, где писатель собирался выступить с лекцией в образовательном центре Chautauqua Institution. Перед началом мероприятия на сцену прорвался мужчина и нанес писателю несколько ударов ножом и кулаком. Он также ударил модератора встречи Ральфа Генри Риза, находившегося на сцене с Рушди.

Нападавшего сразу же задержала полиция, а писателя экстренно отправили в больницу вертолетом.

Полиция установила личность подозреваемого в нападении на Рушди — это 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар. Его мотивы пока не установлены.

В 1988 году вышла книга Салмана Рушди „Сатанинские стихи“, которая вызвала протесты в мусульманских странах, где ее посчитали богохульной. В Иране книгу запретили, а в 1989 году лидер страны аятолла Хомейни издал фетву, призывающую к смерти писателя.

За убийство Рушди в Иране назначили вознаграждение, которое в 2012 году увеличили с 2,8 до 3,3 миллиона долларов. Сам Рушди говорил, что „нет никаких доказательств“, что люди заинтересованы в таком вознаграждении. В 2012 году Рушди опубликовал рассказ о своей жизни после спора о „Сатанинских стихах“ под названием „Джозеф Антон: мемуары“.