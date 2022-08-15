Умер художник Дмитрий Врубель — автор знаменитого граффити с Брежневым и Хонеккером

Его жена, художница Виктория Тимофеева, сообщала в социальных сетях, что Врубель в конце июня заразился коронавирусом и был госпитализирован. Она также рассказала, что его сердце не справлялось с болезнью. Дмитрию установили желудочковый аппарат вспомогательного кровообращения, введя в искусственную кому.

Одна из самых известных по всему миру работ Врубеля — граффити „Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви“, на котором изображен поцелуй генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера. Рисунок был сделан по снимку французского фотографа Режиса Буссю, снявшего 4 октября 1979 года Эриха Хонеккера в объятиях Леонида Брежнева в Восточном Берлине во время награждения званием Героя ГДР и медалью имени Карла Маркса генсека компартии ГДР.

Граффити было нарисовано на фрагменте Берлинской стены, и в 2009 году Врубель реставрировал свой рисунок.