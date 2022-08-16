Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают в скромный коттедж и отказываются от личного повара

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также трое их детей переезжают в Виндзор на последних неделях лета. В то время, как для многие семьи стремятся переехать в более просторное жилище, королевская семья меняет Кенсингтонский дворец на коттедж Аделаида в Виндзоре.

Если Кенсингтонский дворец большой и находится рядом с оживленной улицей в Лондоне, то виндзорский дом гораздо более уединенный, поскольку здание расположено в безопасном месте посреди парка Crown Estate. Преимущество сельской местности в том, что дети Кейт и Уильяма - Джордж, Шарлотта и Луи - могут играть на свежем воздухе, гулять с собакой и даже кататься верхом. Дети смогут наслаждаться настоящим детством вдали от глаз общественности и СМИ.

Поскольку дом в Виндзоре имеет четыре спальни, няня больше не сможет жить под одной крышей с королевской семьей. Это означает большие перемены для герцога и герцогини Кембриджских: ранее няня Мария Борралло обычно находилась рядом с детьми Кейт и Уильяма 24 часа в сутки.

Но если няня Борралло все же продолжит работать на титулованную чету полный рабочий день, то другой персонал лишится работы. Уильям и Кейт будут обходиться без домработницы и личного повара, к которым привыкли в Кенсингтонском дворце, сообщает газета Express.

Мария Борралло работает в королевской семье с 2014 года, когда принцу Джорджу было восемь месяцев. Она также часто сопровождает семью Кейт и Уильяма во время отпуска, чтобы присматривать за детьми.